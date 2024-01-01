С 1 января в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

3 1 января 2024 года в Украине произошел запланированный рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума, а также пенсий.

Что важно знать о росте минимальной зарплаты и прожиточного минимума в Украине

Как уже упоминалось ранее, с 1 января вступает в силу закон "О государственном бюджете на 2024 год".

Именно он предполагает рост доходов на 25%. От налогов и сборов правительство рассчитывает получить 1768,5 млрд грн.

Кроме того, сообщается, что в текущем году будут дважды повышать минимальную зарплату. С 1 января ее размер вырастет с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Что важно понимать, почасовая минимальная зарплата составит 42,6 грн. Второе повышение произойдет 1 апреля до 8000 грн и 48 грн соответственно.

Изменится и размер прожиточного минимума: 3 023 грн – для трудоспособных лиц, 2 563 грн – для детей до шести лет, 3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность. Общий показатель прожиточного минимума вырастет с нынешних 2589 грн до 2920 грн. Поделиться

Что будет с пенсиями в Украине в 2024 году

В законе указано, что с 1 января минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн до 2 361 грн, максимальная – с 20 930 грн до 23 610 грн.

Кроме того, сказано, что индексация всех пенсий пройдет с 1 марта.

Также сообщается, что в текущем году изменится размер стажа, достаточного для выхода на пенсию. Оформить выход на пенсию в возрасте в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года – со стажем 21-31 год, в 65 лет – 15-21 год.