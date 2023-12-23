Масштабная индексация пенсий в 2024 году: что важно знать

В следующем году украинские власти обещают рост пенсионных выплат. Согласно последним данным, он будет происходить постепенно и закончится в конце апреля.

Рост пенсий в 2024 году: к чему готовиться

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, уже с начала следующего года начнется плановое повышение минимальных пенсионных выплат, в соответствии с ростом прожиточного минимума.

По предварительным данным, с 2093 гривен пенсии увеличатся до 2361 гривны.

Кроме того, сообщается, что доплаты за сверхурочный стаж составят 23,6 вместо 20,9 гривны.

На рост пенсии повлияет и повышение минимальной зарплаты до 7100 гривен. Увеличения будут касаться пенсионеров, которым не менее 65 лет и имеющих стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Их минимальная пенсия в 2023 году составляет 2680 гривен. В следующем году она вырастет до 2840 гривен. Поделиться

Предусматривается рост выплат всех пенсионеров

Пенсионный фонд Украины обращает внимание на то, что уже в марте 2022 года начнется масштабная индексация пенсионных выплат.

По словам представителей ПФУ, помимо перерасчета запланировано внедрение системы пенсионных баллов.

Это нововведение должно позволить значительно повышать пенсии получающих выплаты, которые начислялись по старой формуле. Поделиться

Кроме того, указано, что уже в апреле состоится новая волна роста минимальной зарплаты на 900 гривен - после этого она достигнет 8 тысяч гривен.

Это означает, что пенсионеры старше 65 лет, у которых есть полный страховой стаж, будут получать минимальные пенсионные выплаты в сумме 3 200 гривен.

Также Пенсионный фонд обещает провести перерасчет пенсий у граждан, которые продолжали работать.