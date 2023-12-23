Масштабна індексація пенсій у 2024 році: що важливо знати

Наступного року українська влада обіцяє зростання пенсійних виплат. Згідно з останніми даними, воно буде відбуватися поступово й закінчиться в кінці квітня.

Зростання пенсій у 2024 році: до чого готуватися

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, уже з початку наступного року розпочнеться планове підвищення мінімальних пенсійних виплат, відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

За попередніми даними, з 2 093 гривень пенсії збільшаться до 2 361 гривні.

Окрім того, наголошується, що доплати за понаднормовий стаж сягнуть 23,6 замість 20,9 гривні.

На зростання пенсії вплине і підвищення мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Збільшення стосуватимуться пенсіонерів, яким щонайменше 65 років і вони мають стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Їхня мінімальна пенсія у 2023 році становить 2 680 гривень. У наступному році вона зросте до 2 840 гривень. Поширити

Чи передбачається зростання виплат усіх пенсіонерів

Пенсійний фонд України звертає увагу на те, що вже в березні 2022 року розпочнеться масштабна індексація пенсійних виплат.

За словами представників ПФУ, окрім перерахунку заплановане впровадження системи пенсійних балів.

Це нововведення має дозволити значно підвищувати пенсії тих, хто отримує виплати, які нараховувались за старою формулою. Поширити

Окрім того, наголошується, що вже квітні відбудеться нова хвиля зростання мінімальної зарплати на 900 гривень - після цього вона сягне 8 тисяч гривень.

Це означає, що пенсіонери старше 65 років, які набули повний страховий стаж будуть отримувати мінімальні пенсійні виплати у сумі 3 200 гривень.

Також Пенсійний фонд обіцяє провести перерахунок пенсій у тих громадян, які продовжували працювати. Їм додадуть набутий стаж.