Ограничения на продажу наличной валюты населению отменены — НБУ

Это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

НБУ отменил ограничения

С 1 декабря НБУ упразднил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной валюты населению.

По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

Также разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с совершением таких операций.

Кроме того, расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины.

Разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности, оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

Украинцы активно покупают валюту

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд. 56 млн. дол. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос до 779 млн долл, объем в евро – до 267 млн долл.

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 млн долл, что находится на уровне предыдущих месяцев.