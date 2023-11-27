Максимальный спрос. Банки ввезли в Украину более 1 млрд долл наличными за месяц
Категория
Экономика
Дата публикации

Максимальный спрос. Банки ввезли в Украину более 1 млрд долл наличными за месяц

НБУ
Доллары
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Такую потребность в наличных иностранной валютой последний раз граждане Украины испытывали в феврале 2022 года.

Украинцы активно покупают валюту

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн дол. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Согласно статистике Центробанка, объем в долларах вырос до 779 млн долл, объем в евро – до 267 млн.

Объемы ввоза в Украину наличной валюты
bank.gov.ua

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 млн долл, что находится на уровне предыдущих месяцев.

Объемы вывоза из Украины наличной валюты
bank.gov.ua

Спрос на валюту в Украине

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился – с 40 до 38 грн за доллар. В июне-июле курс обвалился до 37,2 грн за доллар. Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг 38,6 грн за доллар.

После введения НБУ режима гибкости курс на наличном рынке упал до 37,70 грн/доллар.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долл – максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.

В целом, с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долл.

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