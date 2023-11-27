Максимальний попит. Банки ввезли до України більше 1 млрд дол готівкою за місяць
Категорія
Економіка
Дата публікації

Максимальний попит. Банки ввезли до України більше 1 млрд дол готівкою за місяць

НБУ
Долари

Таку потребу у готівці іноземною валютою останній раз громадяни України відчували у лютому 2022 року.

Українці активно купують валюту

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн дол. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє НБУ.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс до 779 млн дол, обсяг у євро – до 267 млн.

Обсяги ввезення в Україну готівкової валюти
bank.gov.ua

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн дол, що знаходиться на рівні попередніх місяців.

Обсяги вивезення з України готівкової валюти
bank.gov.ua

Попит на валюту в Україні

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився – з 40 до 38 грн за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 грн за долар. Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 грн за долар.

Після введення НБУ режиму гнучкості курс на готівковому ринку впав до 37,70 грн за долар.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн дол – максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд дол.

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