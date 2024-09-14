Кабмин Украины планирует "заморозить" минимальную зарплату и соцвыплаты. На какое время
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Экономика
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Кабмин Украины планирует "заморозить" минимальную зарплату и соцвыплаты. На какое время

Верховная Рада Украины
Зарплата
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Правительство в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат в Украине.

Главные тезисы

  • Планы Кабмина Украины на 2025 год включают в себя замораживание минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
  • В 2025 году минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн в месяц, а прожиточный минимум составит 2920 грн на одного человека.
  • Законопроект №12000 предлагает установить стабильные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 2025 год, что вызывает дискуссии и неоднозначные мнения.

Минималка и соцвыплаты в 2025 году не будут расти

Об этом стало известно из проекта №12000.

В 2025 году минимальная зарплата не изменится.

Документом предлагается установить с 1 января 2025 минимальную заработную плату:

  • в месячном размере — 8 тыс грн;

  • в почасовом размере — 48 грн.

Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом), говорится в пояснительной записке к проекту.

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель менять не планируется.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет — 2563 грн;

  • детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 грн;

  • трудоспособных лиц — 3028 грн;

  • трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 грн;

  • трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 грн;

  • трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 2102 грн;

  • лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 грн;

  • лиц, утративших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 грн.

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Что важно знать о росте минимальной зарплаты и прожиточного минимума в Украине

1 января вступает в силу закон "О государственном бюджете на 2024 год".

Именно он предполагает рост доходов на 25%. От налогов и сборов Кабмин рассчитывает получить 1768,5 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что в текущем году будут дважды повышать минимальную зарплату. С 1 января ее размер вырастет с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Почасовая минимальная зарплата составит 42,6 грн. Второе повышение состоится 1 апреля до 8000 грн и 48 грн соответственно.

Изменится и размер прожиточного минимума: 3 023 грн — для трудоспособных лиц, 2 563 грн — для детей до шести лет, 3 196 грн — для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн — для лиц, потерявших трудоспособность. Общий показатель прожиточного минимума вырастет с нынешних 2589 грн до 2920 грн.

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