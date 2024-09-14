Кабмин Украины планирует "заморозить" минимальную зарплату и соцвыплаты. На какое время

Правительство в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат в Украине.
Главные тезисы
- Планы Кабмина Украины на 2025 год включают в себя замораживание минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
- В 2025 году минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн в месяц, а прожиточный минимум составит 2920 грн на одного человека.
- Законопроект №12000 предлагает установить стабильные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 2025 год, что вызывает дискуссии и неоднозначные мнения.
Минималка и соцвыплаты в 2025 году не будут расти
Об этом стало известно из проекта №12000.
В 2025 году минимальная зарплата не изменится.
Документом предлагается установить с 1 января 2025 минимальную заработную плату:
в месячном размере — 8 тыс грн;
в почасовом размере — 48 грн.
Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.
В 2025 году этот показатель менять не планируется.
Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет — 2563 грн;
детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 грн;
трудоспособных лиц — 3028 грн;
трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 грн;
трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 грн;
трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 2102 грн;
лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 грн;
лиц, утративших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 грн.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Что важно знать о росте минимальной зарплаты и прожиточного минимума в Украине
1 января вступает в силу закон "О государственном бюджете на 2024 год".
Именно он предполагает рост доходов на 25%. От налогов и сборов Кабмин рассчитывает получить 1768,5 млрд грн.
Кроме того, отмечается, что в текущем году будут дважды повышать минимальную зарплату. С 1 января ее размер вырастет с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.
Почасовая минимальная зарплата составит 42,6 грн. Второе повышение состоится 1 апреля до 8000 грн и 48 грн соответственно.
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