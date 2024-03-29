Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення розміру мінімальних зарплат та виплат пенсіонерам вже з квітня цього року.

Що відомо про підвищення рівня мінімальних зарплат та пенсій в Україні

Очільник уряду зазначив, що з 1 квітня розмір мінімальної зарплати в Україні зросте з 7 тис 100 грн до 8 тис.

Окрім цього уряд планує збільшити виплати для працюючих пенсіонерів.

Шмигаль підкреслив, що з березня більше 10 млн пенсіонерів в Україні вчасно отримали виплати після проведенної індексації.

Загалом за цей місяць виплачено пенсії на 62 млрд грн, — зазначив очільник уряду. Поширити

Що кажуть у Пенсійному фонді

За інформацією пресслужби ПФУ, з 1 квітня буде автоматично перераховано пенсії пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу.

Також це стосується громадян, які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки

У ПФУ пояснюють, що якщо станом на 1 березня особа набула не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з його урахуванням.

При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи перерахунку.

Може враховуватись в тому числі заробіток, який людина отримувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення або перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів — до 10 травня).