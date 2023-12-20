Які будуть зарплати в українців у 2024-26 роках — прогноз Кабміну

В уряді опублікували прогноз економічного та соціального розвитку на наступні три роки. Там передбачають підвищення рівня заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Якою буде середня зарплата у 2024 році

Кабінет міністрів України схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки.

Згідно з ними, середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме:

21 809 грн - у 2024 році;

25 732 грн - у 2025 році;

30 260 грн - у 2026 році.

У 2024 році також прогнозують зріст мінімальної зарплати у дві хвилі:

1 січня — до 7,1 тисячі гривень;

1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень.

Рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років:

18,7% (у відсотках до робочої сили відповідного віку) - у 2024 році;

17,7% - у 2025 році;

15% - у 2026 році.

Рівень зайнятості, за прогнозами Кабміну, зростатиме серед осіб у віці 15-70 років:

до 12,3 млн - у 2024 році;

до 12,7 - у 2025 році;

до 13 - у 2026 році.

Економічний прогноз на 2024 рік

Reuters пише, що економіка України, яка переживає нестачу, може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога. Проте 2024 рік буде складнішим, ніж цей рік.

Наступного року Україна сподівається покрити бюджетний дефіцит в 43 мільярди доларів переважно за рахунок іноземної фінансової допомоги, включаючи 18,5 мільярдів євро від Європейського Союзу та понад 8 мільярдів доларів із пакету США.

Однак обидва пакети допомоги поки що заблоковані - республіканцями в Конгресі США та Угорщиною в ЄС.

Цього року економіка України має зрости приблизно на 5% після скорочення майже на третину 2022 року. Інфляція впала до однозначного числа, валютні резерви близькі до історичних максимумів, а іноземна допомога надходила регулярно цього року.

Київський інвестиційний дім ICU прогнозує сповільнення зростання до 5,0% у 2024 році після 5,8% цього року, а інфляція, як очікується, прискориться наступного року.