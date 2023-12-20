Какие будут зарплаты у украинцев в 2024-26 годах — прогноз Кабмина

В правительстве опубликовали прогноз экономического и социального развития на следующие три года. Там предполагается повышение уровня заработной платы и прожиточного минимума.

Какова будет средняя зарплата в 2024 году

Кабинет министров Украины одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

Согласно им, среднемесячная заработная плата работников в Украине будет составлять:

21 809 грн – в 2024 году;

25 732 грн – в 2025 году;

30 260 грн – в 2026 году.

В 2024 году также прогнозируют рост минимальной зарплаты в две волны:

1 января - до 7,1 тысячи гривен;

1 апреля - до 8 тысяч гривен.

Напомним, сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6 700 гривен.

Уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет:

18,7% (в процентах к рабочей силе соответствующего возраста) – в 2024 году;

17,7% – в 2025 году;

15% – в 2026 году.

Уровень занятости, по прогнозам Кабмина, будет расти среди лиц в возрасте 15-70 лет:

до 12,3 млн – в 2024 году;

до 12,7 – в 2025 году;

до 13 – в 2026 году.

Экономический прогноз на 2024 год

Reuters пишет, что переживающая нехватку экономика Украины может выдержать следующие несколько месяцев, пока не поступит иностранная помощь. Однако 2024 будет сложнее, чем этот год.

В следующем году Украина надеется покрыть бюджетный дефицит в 43 миллиарда долларов преимущественно за счет иностранной финансовой помощи, включая 18,5 миллиарда евро от Европейского Союза и более 8 миллиардов долларов из пакета США.

Однако оба пакета помощи пока заблокированы – республиканцами в Конгрессе США и Венгрией в ЕС.

В этом году экономика Украины должна вырасти примерно на 5% после сокращения почти на треть 2022 года. Инфляция упала до однозначного числа, валютные резервы близки к историческим максимумам, а иностранная помощь поступала регулярно в этом году.

Киевский инвестиционный дом ICU прогнозирует замедление роста до 5,0% в 2024 году после 5,8% в этом году, а инфляция, как ожидается, ускорится в следующем году.