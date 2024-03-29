Шмигаль назвал сроки повышения минимальных зарплат и пенсий
Категория
Украина
Дата публикации

Шмигаль назвал сроки повышения минимальных зарплат и пенсий

Зарплаты в Украине
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал повышение размера минимальных зарплат и выплат пенсионерам уже с апреля этого года.

Что известно о повышении уровня минимальных зарплат и пенсий в Украине

Глава правительства отметил, что с 1 апреля размер минимальной зарплаты в Украине вырастет с 7 тыс. 100 грн. до 8 тыс. грн.

Кроме этого, правительство планирует увеличить выплаты для работающих пенсионеров.

Шмигаль подчеркнул, что с марта более 10 млн. пенсионеров в Украине вовремя получили выплаты после проведенной индексации.

В целом за этот месяц выплачены пенсии на 62 млрд грн, — отметил глава правительства.

Что говорят в Пенсионном фонде

По информации прессслужбы ПФУ, с 1 апреля будут автоматически перечислены пенсии пенсионерам, которые после назначения или предварительного пересчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Также это касается граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло 2 года.

В ПФУ объясняют, что если по состоянию на 1 марта лицо получило не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с его учетом.

При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или перерасчете.

Может учитываться, в том числе, заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии.

В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения пенсии на 1 марта 2024 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов — до 10 мая).

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля, отмечают в ПФУ.

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