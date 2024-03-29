Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал повышение размера минимальных зарплат и выплат пенсионерам уже с апреля этого года.
Что известно о повышении уровня минимальных зарплат и пенсий в Украине
Глава правительства отметил, что с 1 апреля размер минимальной зарплаты в Украине вырастет с 7 тыс. 100 грн. до 8 тыс. грн.
Кроме этого, правительство планирует увеличить выплаты для работающих пенсионеров.
Шмигаль подчеркнул, что с марта более 10 млн. пенсионеров в Украине вовремя получили выплаты после проведенной индексации.
Что говорят в Пенсионном фонде
По информации прессслужбы ПФУ, с 1 апреля будут автоматически перечислены пенсии пенсионерам, которые после назначения или предварительного пересчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа.
Также это касается граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло 2 года.
В ПФУ объясняют, что если по состоянию на 1 марта лицо получило не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с его учетом.
При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или перерасчете.
Может учитываться, в том числе, заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии.
В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или перерасчете пенсии, не меняется.
Если после назначения пенсии на 1 марта 2024 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.
Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.
В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов — до 10 мая).
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