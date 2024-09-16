Проєкт бюджету-2025. Держкіно може втратити майже 70% фінансування

У проєкті державного бюджету на 2025 рік на фінансування Державного агентства з питань кіно виділено 204,1 млн грн. Це на 69,2% менше, ніж у 2024-му.
Головні тези:
- Урядовий законопроєкт про держбюджет на 2025 рік пропонує виділити на Державне агентство з питань кіно трохи більш як 204 млн грн.
- Основна частина (173,7 млн грн) призначена для державної підтримки кінематографії, документування воєнних злочинів російської армії на території України.
- 30,4 млн грн планується направити на керівництво та управління у сфері кінематографії.
- Порівняно з 2024 роком, загальний бюджет Держкіно значно скоротився на 69,2%.
- Законопроєкт про держбюджет ще не прийнятий.
Фінансування Держкіно у 2025 році
Уряд пропонує виділити на Держагентство з питань кіно всього 204,1 млн грн. Розподілити ці кошти пропонують наступним чином:
173,7 млн грн ― на державну підтримку кінематографії, яка включає документування воєнних злочинів російської армії;
30,4 млн грн ― на керівництво та управління у сфері кінематографії.
У 2024 році Держкіно отримало 663,4 млн грн. З них 634,7 млн грн передбачалось на підтримку кінематографії, а 28,7 млн грн виділили на керівництво та управління.
Законопроєкт про державний бюджет № 12000 опублікований на сайті ВРУ 14 вересня. Нардепи його ще не прийняли.
Що відомо про проєкт держбюджету-2025
Уряд 13 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. 14 вересня його зареєстрували у Верховній Раді.
У проєкту держбюджету передбачається отримання доходів на рівні 2 трлн грн і видатки у 3,6 млн грн.
Прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату у 2025 році збільшувати не збираються. Проте середня зарплатня зросте внаслідок дефіциту кваліфікованих кадрів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети держбюджету у наступному році. Це оборона, фінансування захищених статей, підтримка вітчизняного бізнесу та регіонів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-