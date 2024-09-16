Проєкт бюджету-2025. Держкіно може втратити майже 70% фінансування

У проєкті державного бюджету на 2025 рік на фінансування Державного агентства з питань кіно виділено 204,1 млн грн. Це на 69,2% менше, ніж у 2024-му.

Фінансування Держкіно у 2025 році

Уряд пропонує виділити на Держагентство з питань кіно всього 204,1 млн грн. Розподілити ці кошти пропонують наступним чином:

173,7 млн грн ― на державну підтримку кінематографії, яка включає документування воєнних злочинів російської армії;

30,4 млн грн ― на керівництво та управління у сфері кінематографії.

У 2024 році Держкіно отримало 663,4 млн грн. З них 634,7 млн грн передбачалось на підтримку кінематографії, а 28,7 млн грн виділили на керівництво та управління.

Законопроєкт про державний бюджет № 12000 опублікований на сайті ВРУ 14 вересня. Нардепи його ще не прийняли.

Що відомо про проєкт держбюджету-2025

Уряд 13 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. 14 вересня його зареєстрували у Верховній Раді.

У проєкту держбюджету передбачається отримання доходів на рівні 2 трлн грн і видатки у 3,6 млн грн.

Прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату у 2025 році збільшувати не збираються. Проте середня зарплатня зросте внаслідок дефіциту кваліфікованих кадрів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети держбюджету у наступному році. Це оборона, фінансування захищених статей, підтримка вітчизняного бізнесу та регіонів.