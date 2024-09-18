Рада поддержала увеличение бюджета на военные нужды

Парламент принял в целом законопроект №11417 об увеличении бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.

Совет поддержал увеличение расходов на оборону на 500 млрд

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" законопроект проголосовало 298 депутатов.

Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн, — написал Железняк. Поделиться

Что предполагает законопроект

По словам народной депутатки Ирины Геращенко, законопроект предлагает скорректировать расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд. грн., увеличив финансирование отдельных бюджетных программ на 500,3 млрд. грн.

В частности, для сектора безопасности и обороны предусмотрено 495,3 млрд. грн. В то же время, предлагается сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.

Также документ предусматривает использование остатков бюджетных средств на восстановление, строительство, модернизацию и обустройство, а средства от предприятий Украины туристическая и Украинский институт интеллектуальной собственности направить на нужды Главного управления разведки МО Украины.