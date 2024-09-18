Рада поддержала увеличение бюджета на военные нужды

Парламент принял в целом законопроект №11417 об увеличении бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.
Главные тезисы
- Парламент принял законопроект №11417 о увеличении бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.
- Увеличение расходов на оборону будет осуществлено за счет сокращения финансирования других областей и благодаря дополнительным поступлениям.
- Документ предусматривает скорректировать расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд грн и увеличить финансирование отдельных программ на 500,3 млрд грн.
- Основное внимание уделено сектору безопасности и обороны с предусмотренным финансированием в размере 495,3 млрд грн.
- Планируется покрыть оборонные расходы за счет сокращения финансирования органов власти, расходов на погашение госдолга и дополнительных поступлений от размещения облигаций и налогов.
Совет поддержал увеличение расходов на оборону на 500 млрд
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" законопроект проголосовало 298 депутатов.
Что предполагает законопроект
По словам народной депутатки Ирины Геращенко, законопроект предлагает скорректировать расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд. грн., увеличив финансирование отдельных бюджетных программ на 500,3 млрд. грн.
В частности, для сектора безопасности и обороны предусмотрено 495,3 млрд. грн. В то же время, предлагается сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.
Также документ предусматривает использование остатков бюджетных средств на восстановление, строительство, модернизацию и обустройство, а средства от предприятий Украины туристическая и Украинский институт интеллектуальной собственности направить на нужды Главного управления разведки МО Украины.
Покрытие оборонных расходов на сумму 500 миллиардов планируется за счет сокращения финансирования органов власти, расходов на обслуживание и погашение госдолга, а также благодаря дополнительным поступлениям от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) и налогов на горючее и табак.
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