Рада поддержала законопроект об увеличении налогов — сколько нужно будет платить
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Экономика
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Рада поддержала законопроект об увеличении налогов — сколько нужно будет платить

Рада поддержала законопроект об увеличении налогов — сколько нужно будет платить
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. После принятия в целом налоги повысят с 1 октября.

Главные тезисы

  • Принятие закона о повышении налогов в Украине предусматривает увеличение военного сбора с граждан, ставки налога на прибыль для различных категорий учреждений и изменение налогового периода.
  • Повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан принесет бюджету дополнительно 27,3 млрд гривен в 2024 году.
  • Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий по торговле горючим даст бюджету 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году.
  • Кабмин Украины принял решение о повышении тарифов на электроэнергию: с 1 июня стоимость кВтч увеличится на 64%, что затронет бытовых потребителей.

Что предусматривает закон о повышении налогов

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.

Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд. гривен и 137 млрд. гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.

В частности, предлагается:

  • Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5% . По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году.

  • Установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году.

  • Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы . Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.

  • Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн. гривен в 2025 году.

  • Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд. гривен в 2024 году и 4,3 млрд. гривен в 2025 году.

  • Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд. гривен в 2024 году.

  • Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).

Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине

Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.

Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше — 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

  • до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт

  • свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт

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