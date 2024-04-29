Европейские банки заплатили в РФ более 800 млн налогов за прошлый год — FT

В 2023 году оставшиеся в РФ западные банки уплатили более 800 миллионов евро налогов. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Западные банки заплатили рекордные налоги в РФ

Financial Times пишет, что семь крупнейших европейских банков по активам в России — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили об общей прибыли более 3 миллиардов евро в 2023 году.

Эти доходы были втрое больше, чем в 2021 году, и были частично сгенерированы средствами, которые банки не могут вывести из страны, — пишет издание. Поделиться

Из-за этого скачка в доходности, банки уплатили около 800 миллионов евро налогов в РФ. Анализ Financial Times показал, что в 2021 году они уплатили 200 миллионов евро налогов.

Это пример того, как иностранные компании, которые до сих пор остаются в РФ, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на санкции.

Более половины из 800 миллионов евро налогов пришлось на австрийский Raiffeisen Bank International, имеющий наибольшее присутствие в РФ среди других.

Евродепутаты призвали власти Австрии поощрить Raiffeisen уйти из России

В апреле евродепутат и представитель политической группы Renew Europe («Обновление Европы») Пятрас Ауштрявичюс опубликовал открытое письмо, в котором группа евродепутатов обращается к власти Австрии.

Мы призываем вас, уважаемых лидеров Австрии, поощрить Raiffeisen Bank International придерживаться своих заявлений и прекратить свою деятельность в РФ. Мы призываем вас обеспечить, чтобы все австрийские компании соблюдали введенные ограничительные меры и не способствовали возможностям России вести ее незаконную и неоправданную войну против Украины и ее народа, — говорится в письме. Поделиться

Евродепутаты подчеркнули, что заявления и действия банка противоречат друг другу — Raiffeisen Bank International стал западным заемщиком с крупнейшей операционной деятельностью в России.

Более того, в отличие от других западных банков, которые уменьшают свою деятельность в России, Raiffeisen Bank International увеличил количество местного персонала до около 10 тысяч, и планирует еще его увеличить, — говорится в письме.

В начале апреля в банке заявили, что не определились с датой выхода из РФ.