Європейські банки заплатили в РФ понад 800 млн податків за минулий рік — FT

У 2023 році західні банки, що залишилися в РФ, сплатили понад 800 мільйонів євро податків. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році.
Західні банки заплатили рекордні податки в РФ
Financial Times пише, що сім найбільших європейських банків за активами в Росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про загальний прибуток понад 3 мільярди євро у 2023 році.
Через цей стрибок в прибутковості, банки сплатили близько 800 мільйонів євро податків у РФ. Аналіз Financial Times показав, що у 2021 році вони сплатили 200 мільйонів євро податків.
Це є прикладом того, як іноземні компанії, які досі залишаються в РФ, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри санкції.
Більше половини з 800 мільйонів євро податків припало на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність в РФ серед інших.
Євродепутати закликали владу Австрії заохотити Raiffeisen піти з Росії
У квітні євродепутат і представник політичної групи Renew Europe («Оновлення Європи») Пятрас Ауштрявічюс опублікував відкритого листа, в якому група євродепутатів звертається до влади Австрії.
Євродепутати підкреслили, що заяви й дії банку суперечать одна одній — Raiffeisen Bank International став західним позичальником із найбільшою операційною діяльністю в Росії.
Навіть більше, на відміну від інших західних банків, які зменшують свою діяльність в Росії, Raiffeisen Bank International збільшив кількість місцевого персоналу до близько 10 тисяч, і планує ще його збільшити, — йдеться у листі.
На початку квітня в банку заявили, що не визначилися з датою виходу з РФ.
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