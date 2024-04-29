Європейські банки заплатили в РФ понад 800 млн податків за минулий рік — FT
Категорія
Економіка
Дата публікації

Європейські банки заплатили в РФ понад 800 млн податків за минулий рік — FT

Raiffeisen Bank
Джерело:  Financial Times

У 2023 році західні банки, що залишилися в РФ, сплатили понад 800 мільйонів євро податків. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році.

Західні банки заплатили рекордні податки в РФ

Financial Times пише, що сім найбільших європейських банків за активами в Росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про загальний прибуток понад 3 мільярди євро у 2023 році.

Ці прибутки були втричі більші, ніж у 2021 році, і були частково згенеровані коштами, які банки не можуть вивести з країни, — пише видання.

Через цей стрибок в прибутковості, банки сплатили близько 800 мільйонів євро податків у РФ. Аналіз Financial Times показав, що у 2021 році вони сплатили 200 мільйонів євро податків.

Це є прикладом того, як іноземні компанії, які досі залишаються в РФ, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри санкції.

Більше половини з 800 мільйонів євро податків припало на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність в РФ серед інших.

Євродепутати закликали владу Австрії заохотити Raiffeisen піти з Росії

У квітні євродепутат і представник політичної групи Renew Europe («Оновлення Європи») Пятрас Ауштрявічюс опублікував відкритого листа, в якому група євродепутатів звертається до влади Австрії.

Ми закликаємо вас, поважних лідерів Австрії, заохотити Raiffeisen Bank International дотримуватися власних заяв і припинити свою діяльність в РФ. Ми закликаємо вас забезпечити, щоб всі австрійські компанії дотримувалися запроваджених обмежувальних заходів і не сприяли можливостям Росії вести її незаконну й невиправдану війну проти України та її народу, — йдеться у листі.

Євродепутати підкреслили, що заяви й дії банку суперечать одна одній — Raiffeisen Bank International став західним позичальником із найбільшою операційною діяльністю в Росії.

Навіть більше, на відміну від інших західних банків, які зменшують свою діяльність в Росії, Raiffeisen Bank International збільшив кількість місцевого персоналу до близько 10 тисяч, і планує ще його збільшити, — йдеться у листі.

На початку квітня в банку заявили, що не визначилися з датою виходу з РФ.

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