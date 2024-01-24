Найбільший банк Кіпру повністю покинув Росію

Найбільший банк Кіпру – Bank of Cyprus – закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня.

У РФ закрився найбільший банк Кіпру

The Moscow Times повідомляє про це, посилаючись на Центробанк РФ. Тепер банк припиняє акредитацію своїх відділень у країні.

З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії.

Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23, коли на початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

З початком вторгнення РФ в Україну вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво — киргизького «Аїл банку». Поширити

Кіпр звинуватили у відмиванні грошей російських олігархів

У листопаді 2023 року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) повідомив, що Кіпр ще з 2014 року допомагає підсанкційним росіянам відмивати гроші.

У цьому їм допомагають офшорні рахунки.

Кіпр відіграє навіть більш важливу роль, ніж було відомо, у переказі брудних грошей від імені російського президента Володимира Путіна та інших диктаторів, – йдеться в розслідуванні журналістів. Поширити

Старший редактор ICIJ Дін Старкман зазначає, що Кіпр називають "Москвою на Середземному морі".

Фінансовий сектор Кіпру має з одним із найслабших у ЄС законів про розкриття фінансової інформації, а також поблажливий Центральний банк.