Крупнейший банк Кипра полностью покинул Россию
Категория
Экономика
Дата публикации

Крупнейший банк Кипра полностью покинул Россию

Bank of Cyprus
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Крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus – закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января.

В РФ закрылся крупнейший банк Кипра

The Moscow Times сообщает об этом, ссылаясь на Центробанк РФ. Теперь банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране.

С начала 2024 года это уже третье представительство закрывшегося в России иностранного банка.

Общее их количество в стране уменьшилось до 23, когда на начало 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.

С началом вторжения РФ в Украину они начали закрываться: девять в 2022 году, три в 2023 и еще три с начала 2024 года. За это время было открыто одно новое представительство — киргизского «Аил банка».

Кипр обвинили в отмывании денег российских олигархов

В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) сообщил, что Кипр еще с 2014 года помогает подсанкционным россиянам отмывать деньги.

В этом им помогают оффшорные счета.

Кипр играет даже более важную роль, чем было известно, в переводе грязных денег от имени российского президента Владимира Путина и других диктаторов, — говорится в расследовании журналистов.

Старший редактор ICIJ Дин Старкман отмечает, что Кипр называют "Москвой на Средиземном море".

Финансовый сектор Кипра имеет один из самых слабых в ЕС законов о раскрытии финансовой информации, а также снисходительный Центральный банк.

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