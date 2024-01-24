Крупнейший банк Кипра полностью покинул Россию

Крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus – закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января.
В РФ закрылся крупнейший банк Кипра
The Moscow Times сообщает об этом, ссылаясь на Центробанк РФ. Теперь банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране.
С начала 2024 года это уже третье представительство закрывшегося в России иностранного банка.
Общее их количество в стране уменьшилось до 23, когда на начало 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.
Кипр обвинили в отмывании денег российских олигархов
В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) сообщил, что Кипр еще с 2014 года помогает подсанкционным россиянам отмывать деньги.
В этом им помогают оффшорные счета.
Старший редактор ICIJ Дин Старкман отмечает, что Кипр называют "Москвой на Средиземном море".
Финансовый сектор Кипра имеет один из самых слабых в ЕС законов о раскрытии финансовой информации, а также снисходительный Центральный банк.
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