Турецькі банки екстрено розривають відносини з російськими: що відбувається

Банки Туреччини почали поспіхом відмовлятися від співпраці з російськими на тлі указу президента США Джо Байдена про вторинні санкції.

США заганяють російські банки в ще більшу ізоляцію

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на своїх інсайдерів на фінансову ринку.

Вони звертають увагу на те, що мовиться не лише розрив кореспондентських відносин, а також про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Що важливо розуміти, банки РФ стикнулися з цією проблемою ще влітку 2023 року, однак ситуація різко погіршилася після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Джо Байдена про вторинні санкції.

Саме після цього банки Туреччини почали масово відмовлятися від співпраці з російськими.

Окрім того, до таких дії вдаються також китайські фінустанови.

Банки розривають відносини через тиск з боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї. Поширити

Очільники російських фінустанов масово скаржаться на дії турецьких колег

Як стверджує глава митно-логістичного брокера KBT Юлія Шльонська, ситуація різко загострилася місяць тому.

Банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з Росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із Росії не буде прийнятий: ліри, рублі - не важливо. Поширити

Один з представників FM Logistic у Росії Дмитро Суховерш скаржиться на те, що деякі турецькі банки під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка.