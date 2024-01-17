Турецкие банки экстренно разрывают отношения с российскими: что происходит

Банки Турции в спешке отказываться от сотрудничества с российскими на фоне указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.

США загоняют российские банки в еще большую изоляцию

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на своих инсайдеров на финансовом рынке.

Они обращают внимание на то, что речь идет не только о разрыве корреспондентских отношений, а также о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

Что важно понимать, банки РФ столкнулись с этой проблемой еще летом 2023 года, однако ситуация резко ухудшилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.

После этого банки Турции начали массово отказываться от сотрудничества с российскими.

Кроме того, к таким действиям прибегают также китайские финучреждения.

Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае. Поделиться

Руководители российских банков массово жалуются на действия турецких коллег

Как утверждает глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, ситуация резко обострилась месяц назад.

Банки в Турции взяли паузу и не совершают денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли – не важно. Поделиться

Один из представителей FM Logistic в России Дмитрий Суховерш жалуется на то, что некоторые турецкие банки во время проведения платежей в лирах потребовали больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки.