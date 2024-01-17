Турецкие банки экстренно разрывают отношения с российскими: что происходит

Банки Турции в спешке отказываться от сотрудничества с российскими на фоне указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.
США загоняют российские банки в еще большую изоляцию
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на своих инсайдеров на финансовом рынке.
Они обращают внимание на то, что речь идет не только о разрыве корреспондентских отношений, а также о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.
Что важно понимать, банки РФ столкнулись с этой проблемой еще летом 2023 года, однако ситуация резко ухудшилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.
После этого банки Турции начали массово отказываться от сотрудничества с российскими.
Кроме того, к таким действиям прибегают также китайские финучреждения.
Руководители российских банков массово жалуются на действия турецких коллег
Как утверждает глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, ситуация резко обострилась месяц назад.
Один из представителей FM Logistic в России Дмитрий Суховерш жалуется на то, что некоторые турецкие банки во время проведения платежей в лирах потребовали больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки.
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