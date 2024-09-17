Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків — скільки потрібно буде платити
Категорія
Економіка
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Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків — скільки потрібно буде платити

Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків — скільки потрібно буде платити
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня.

Головні тези:

  • Верховна Рада схвалила зміни до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податків з 1 жовтня.
  • Підвищення військового збору та встановлення нових ставок податків можуть забезпечити додаткові 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень у 2025 році.
  • Зміни в податковому законодавстві також стосуються встановлення щомісячних авансових внесків та податкових періодів.
  • Нові тарифи на електроенергію почали діяти з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Що передбачає закон про підвищення податків

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, проєкт № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

  • Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.

  • Встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

  • Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

  • Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

  • Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

  • Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році.

  • Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (потрібно для економічного бронювання).

Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні

Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.

Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

  • понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

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