Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків — скільки потрібно буде платити

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня.

Що передбачає закон про підвищення податків

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, проєкт № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5% . За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.

Встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи . Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році.

Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (потрібно для економічного бронювання).

Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні

Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.

Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками: