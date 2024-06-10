Кабмін готується підвищити податки в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін готується підвищити податки в Україні

Україна
Джерело:  Телеграф

Кабінет Міністрів України готує пропозиції для підвищення ПДВ та військового збору. Наразі точні цифри невідомі.

Головні тези:

  • Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд, що може спонукати до збільшення податків.
  • Подальші деталі щодо нових ставок податків та їх вплив на економіку України Уряд оприлюднить найближчим часом.
  • Крім того, влада підвищила тарифи на електроенергію для українців.
  • Підвищення податків може мати різні соціально-економічні наслідки, тому важливо стежити за подальшими рішеннями уряду.

Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кабінет Міністрів зараз готує пропозиції щодо підвищення певних податків. Якими будуть нові ставки ПДВ та військового збору? Не можу зараз говорити про ці цифри. Зможу, щойно Кабінет Міністрів їх сформує. Кабмін нам нічого поки що не давав, тож поки що нічого обговорювати.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Це пов’язано з тим, що Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд, а також можливі проблеми з реструктуризацією зовнішнього боргу.

Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні

Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.

Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

  • понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

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