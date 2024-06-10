Кабмін готується підвищити податки в Україні

Кабінет Міністрів України готує пропозиції для підвищення ПДВ та військового збору. Наразі точні цифри невідомі.
Головні тези:
- Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд, що може спонукати до збільшення податків.
- Подальші деталі щодо нових ставок податків та їх вплив на економіку України Уряд оприлюднить найближчим часом.
- Крім того, влада підвищила тарифи на електроенергію для українців.
- Підвищення податків може мати різні соціально-економічні наслідки, тому важливо стежити за подальшими рішеннями уряду.
Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Це пов’язано з тим, що Міноборони потребує додаткового фінансування у $5-10 млрд, а також можливі проблеми з реструктуризацією зовнішнього боргу.
Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні
Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.
Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-