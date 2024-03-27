Світовий банк виділить Україні ще 1,5 млрд дол. На що спрямують кошти

Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд дол на підтримку політики розвитку (DPL) через механізм Світового банку від Японії та Великої Британії.

Світовий банк надає Україні кошти

Мінфін повідомляє, що 984 млн доларів будуть надані під гарантії Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) та 516 млн доларів США під гарантію Великої Британії.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету.

Що таке проєкт DPL

Проєкт DPL (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Головні напрями реформ стосувалися: