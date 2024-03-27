Світовий банк виділить Україні ще 1,5 млрд дол. На що спрямують кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Світовий банк виділить Україні ще 1,5 млрд дол. На що спрямують кошти

Міністерство фінансів України
Гроші

Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд дол на підтримку політики розвитку (DPL) через механізм Світового банку від Японії та Великої Британії.

Світовий банк надає Україні кошти

Мінфін повідомляє, що 984 млн доларів будуть надані під гарантії Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) та 516 млн доларів США під гарантію Великої Британії.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету.

Що таке проєкт DPL

Проєкт DPL (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Головні напрями реформ стосувалися:

  • вдосконалення корпоративного управління,

  • стимулювання відновлювального енергогенерування,

  • впровадження аграрних нот, як нового інструменту для отримання фінансування фермерами,

  • зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування (за програмою “Доступні кредити 5-7-9”).

  • імплементації митного та податкового досвіду ЄС до українського законодавства,

  • покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу,

  • забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає прибутки від заморожених активів РФ — дані Bloomberg
Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала від Канади 1,5 млрд дол. Куди їх спрямують
Денис Шмигаль
Шмигаль і Трюдо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала новий транш від МВФ
Денис Шмигаль
гроші

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?