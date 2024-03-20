Україна отримала від Канади 1,5 млрд дол. Куди їх спрямують
Категорія
Економіка
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Україна отримала від Канади 1,5 млрд дол. Куди їх спрямують

Денис Шмигаль
Шмигаль і Трюдо

Україна 20 березня отримала від Канади 2 мільярди канадських доларів (1,5 млрд доларів США) фінансової допомоги.

Фінансова допомога від Канади

премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кошти, які допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів (понад 5 млрд доларів США).

Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи, — зазначив Шмигаль.

Канада допоможе закупити боєприпаси для України

19 березня Канада оголосила про виділення понад 40 млн канадських доларів (майже 30 млн доларів США) на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України.

Міністр оборони Канади Білл Блер після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив, що це допоможе доставити в Україну кілька тисяч снарядів.

Також Канада передає Україні пакет приладів нічного бачення на понад 5 млн доларів США.

Блер також підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до Коаліції безпілотників, яку очолюють Латвія та Британія. Початковий внесок Канади включає понад 800 дронів від Teledyne. Очікується, що перша поставка прибуде в Україну цієї весни.

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