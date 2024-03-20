Украина получила от Канады 1,5 млрд дол. Куда их направят

Финансовая помощь от Канады

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что средства, которые помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд. канадских долларов (более 5 млрд. долларов США).

Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена, отметил Шмигаль. Поделиться

Канада поможет закупить боеприпасы для Украины

19 марта Канада объявила о выделении более 40 млн. канадских долларов (почти 30 млн. долларов США) на чешскую инициативу по поставке боеприпасов в Украину.

Министр обороны Канады Билл Блэр после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщил, что это поможет доставить в Украину несколько тысяч снарядов.

Также Канада передает Украине пакет приборов ночного видения более чем на 5 млн долларов США.

Блэр также подтвердил, что Канада официально присоединилась к Коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Первоначальный вклад Канады включает более 800 дронов от Teledyne. Ожидается, что первая поставка прибудет в Украину этой весной.