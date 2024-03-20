Украина получила от Канады 1,5 млрд дол. Куда их направят
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила от Канады 1,5 млрд дол. Куда их направят

Денис Шмыгаль
Шмигаль и Трюдо
Читати українською

Украина 20 марта получила от Канады 2 миллиарда канадских долларов (1,5 млрд. долларов США) финансовой помощи.

Финансовая помощь от Канады

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что средства, которые помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд. канадских долларов (более 5 млрд. долларов США).

Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена, отметил Шмигаль.

Канада поможет закупить боеприпасы для Украины

19 марта Канада объявила о выделении более 40 млн. канадских долларов (почти 30 млн. долларов США) на чешскую инициативу по поставке боеприпасов в Украину.

Министр обороны Канады Билл Блэр после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщил, что это поможет доставить в Украину несколько тысяч снарядов.

Также Канада передает Украине пакет приборов ночного видения более чем на 5 млн долларов США.

Блэр также подтвердил, что Канада официально присоединилась к Коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Первоначальный вклад Канады включает более 800 дронов от Teledyne. Ожидается, что первая поставка прибудет в Украину этой весной.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада готова к вводу своих войск в Украину
армия Канады
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Импорт российских алмазов. Канада вводит дополнительные ограничения
Government of Canada
Алмазы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада присоединилась к украинской коалиции дронов
МИД Канады
Канада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?