Украина получила от Канады 1,5 млрд дол. Куда их направят

Украина 20 марта получила от Канады 2 миллиарда канадских долларов (1,5 млрд. долларов США) финансовой помощи.
Финансовая помощь от Канады
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что средства, которые помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.
Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд. канадских долларов (более 5 млрд. долларов США).
Канада поможет закупить боеприпасы для Украины
19 марта Канада объявила о выделении более 40 млн. канадских долларов (почти 30 млн. долларов США) на чешскую инициативу по поставке боеприпасов в Украину.
Министр обороны Канады Билл Блэр после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщил, что это поможет доставить в Украину несколько тысяч снарядов.
Также Канада передает Украине пакет приборов ночного видения более чем на 5 млн долларов США.
Блэр также подтвердил, что Канада официально присоединилась к Коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Первоначальный вклад Канады включает более 800 дронов от Teledyne. Ожидается, что первая поставка прибудет в Украину этой весной.
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