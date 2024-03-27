Всемирный банк выделит Украине еще 1,5 млрд. дол. На что направят средства

Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долл. в поддержку политики развития (DPL) через механизм Всемирного банка от Японии и Великобритании.

Всемирный банк предоставляет Украине средства

Минфин сообщает, что 984 млн долларов будут предоставлены под гарантии Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) и 516 млн долларов США под гарантию Великобритании.

Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже к концу марта этого года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Что такое проект DPL

Проект DPL (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Главные направления реформ касались: