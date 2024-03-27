Всемирный банк выделит Украине еще 1,5 млрд. дол. На что направят средства

Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долл. в поддержку политики развития (DPL) через механизм Всемирного банка от Японии и Великобритании.
Всемирный банк предоставляет Украине средства
Минфин сообщает, что 984 млн долларов будут предоставлены под гарантии Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) и 516 млн долларов США под гарантию Великобритании.
Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже к концу марта этого года.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения.
Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
Что такое проект DPL
Проект DPL (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.
Главные направления реформ касались:
совершенствование корпоративного управления,
стимулирование возобновляемого энергогенерирования,
внедрение аграрных нот как нового инструмента для получения финансирования фермерами,
укрепление финансового сектора посредством улучшения доступа бизнеса к финансированию (по программе "Доступные кредиты 5-7-9").
имплементации таможенного и налогового опыта ЕС в украинское законодательство,
улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала,
обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.
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