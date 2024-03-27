Всемирный банк выделит Украине еще 1,5 млрд. дол. На что направят средства
Категория
Экономика
Дата публикации

Всемирный банк выделит Украине еще 1,5 млрд. дол. На что направят средства

Министерство финансов Украины
Деньги
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Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долл. в поддержку политики развития (DPL) через механизм Всемирного банка от Японии и Великобритании.

Всемирный банк предоставляет Украине средства

Минфин сообщает, что 984 млн долларов будут предоставлены под гарантии Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) и 516 млн долларов США под гарантию Великобритании.

Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже к концу марта этого года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Что такое проект DPL

Проект DPL (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Главные направления реформ касались:

  • совершенствование корпоративного управления,

  • стимулирование возобновляемого энергогенерирования,

  • внедрение аграрных нот как нового инструмента для получения финансирования фермерами,

  • укрепление финансового сектора посредством улучшения доступа бизнеса к финансированию (по программе "Доступные кредиты 5-7-9").

  • имплементации таможенного и налогового опыта ЕС в украинское законодательство,

  • улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала,

  • обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.

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