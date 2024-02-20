ЄС виділить Україні 75 млн євро. Куди спрямують кошти

Єврокомісія виділяє перші 75 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні, які постраждали від війни.
ЄС виділить кошти на гуманітарні проєкти в Україні
Як зазначається, 75 мільйонів з пакета преедбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.
Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.
Разом з останнім пакетом загальні обсяги фінансування, виділені Єврокомісією на гуманітарні програми з початку повномасштабної війни, сягають 926 млн євро, з яких 860 млн — на проєкти в Україні і 66 млн — на підтримку українських біженців у Молдові.
Єврокомісія нагадує, що надавалися також значні обсяги допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС за участі багатьох країн-членів, такої допомоги ввезли у матеріальному вигляді понад 140 тисяч тонн.
Це "швидкі", пожежні машини, ліки, речі для облаштування тимчасового житла, генератори тощо. Для надання такої допомоги залучили у тому числі власні склади Євросоюзу.
Допомога Україні від США. Конгрес готує "плани Б"
Досі залишається невідомим, чи згодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.
Попри це, що важливо розуміти, деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.
Нещодавно журналісти також дізналися, що у Конгресі обговорюють мінімум два "плани Б" для схвалення допомоги Україні в обхід спротиву Джонсона.
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