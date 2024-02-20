ЄС виділить Україні 75 млн євро. Куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
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ЄС виділить Україні 75 млн євро. Куди спрямують кошти

Єврокомісія
ЄС

Єврокомісія виділяє перші 75 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні, які постраждали від війни.

ЄС виділить кошти на гуманітарні проєкти в Україні

Як зазначається, 75 мільйонів з пакета преедбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.

Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.

Разом з останнім пакетом загальні обсяги фінансування, виділені Єврокомісією на гуманітарні програми з початку повномасштабної війни, сягають 926 млн євро, з яких 860 млн — на проєкти в Україні і 66 млн — на підтримку українських біженців у Молдові. 

Єврокомісія нагадує, що надавалися також значні обсяги допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС за участі багатьох країн-членів, такої допомоги ввезли у матеріальному вигляді понад 140 тисяч тонн. 

Це "швидкі", пожежні машини, ліки, речі для облаштування тимчасового житла, генератори тощо. Для надання такої допомоги залучили у тому числі власні склади Євросоюзу. 

Допомога Україні від США. Конгрес готує "плани Б"

Досі залишається невідомим, чи згодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

Попри це, що важливо розуміти, деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Нещодавно журналісти також дізналися, що у Конгресі обговорюють мінімум два "плани Б" для схвалення допомоги Україні в обхід спротиву Джонсона.

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