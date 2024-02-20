Еврокомиссия выделяет первые 75 миллионов евро гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине, пострадавших от войны.

ЕС выделит средства на гуманитарные проекты в Украине

Как отмечается, 75 миллионов из пакета предусмотрены на гуманитарные проекты по обеспечению крыши над головой, питьевой воде, поддержке учебных заведений и здравоохранения.

Еще 8 миллионов евро выделяется на гуманитарные проекты на территории Молдовы.

Вместе с последним пакетом общие объемы финансирования, выделенные Еврокомиссией на гуманитарные программы с начала полномасштабной войны, достигают 926 млн. евро, из которых 860 млн. — на проекты в Украине и 66 млн. — в поддержку украинских беженцев в Молдове.

Еврокомиссия напоминает, что предоставлялись также значительные объемы помощи через механизм гражданской защиты ЕС с участием многих стран-членов, такой помощи ввезли в материальном виде более 140 тысяч тонн.

Это "быстрые", пожарные машины, лекарства, вещи для обустройства временного жилья, генераторы и т.д. Для предоставления такой помощи привлекли, в том числе, собственные составы Евросоюза.

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До сих пор остается неизвестным, пригодится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.

Несмотря на это, важно понимать, некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.