ЕС выделит Украине 75 мл евро. Куда направят средства
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС выделит Украине 75 мл евро. Куда направят средства

Еврокомиссия
ЕС
Читати українською

Еврокомиссия выделяет первые 75 миллионов евро гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине, пострадавших от войны.

ЕС выделит средства на гуманитарные проекты в Украине

Как отмечается, 75 миллионов из пакета предусмотрены на гуманитарные проекты по обеспечению крыши над головой, питьевой воде, поддержке учебных заведений и здравоохранения.

Еще 8 миллионов евро выделяется на гуманитарные проекты на территории Молдовы.

Вместе с последним пакетом общие объемы финансирования, выделенные Еврокомиссией на гуманитарные программы с начала полномасштабной войны, достигают 926 млн. евро, из которых 860 млн. — на проекты в Украине и 66 млн. — в поддержку украинских беженцев в Молдове.

Еврокомиссия напоминает, что предоставлялись также значительные объемы помощи через механизм гражданской защиты ЕС с участием многих стран-членов, такой помощи ввезли в материальном виде более 140 тысяч тонн.

Это "быстрые", пожарные машины, лекарства, вещи для обустройства временного жилья, генераторы и т.д. Для предоставления такой помощи привлекли, в том числе, собственные составы Евросоюза.

Помощь Украине от США. Конгресс готовит "планы Б"

До сих пор остается неизвестным, пригодится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.

Несмотря на это, важно понимать, некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.

Недавно журналисты также узнали, что в Конгрессе обсуждают минимум два "плана Б" для одобрения помощи Украине в обход сопротивления Джонсону.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия определила сроки предоставления условий для переговоров
European Comission
Флаги Украины и Евросоюза
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины — Politico
Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины — Politico
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боррель назвал ЕС вариант ускорения помощи Украине боеприпасами
Жозеп Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?