Кабмин готовится повысить налоги в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Кабмин готовится повысить налоги в Украине

Украина
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Источник:  Телеграф

Кабинет Министров Украины готовит предложения по повышению НДС и военного сбора. В настоящее время точные цифры об увеличении налогов неизвестны.

Главные тезисы

  • Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в 5-10 млрд долл., что может побуждать к увеличению налогов.
  • Дальнейшие детали новых ставок налогов и их влияние на экономику Украины Правительство обнародует в ближайшее время.
  • Кроме того, власти повысили тарифы на электроэнергию для украинцев.
  • Повышение налогов может иметь разные социально-экономические последствия, поэтому важно следить за дальнейшими решениями правительства.

Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в 5-10 млрд долл

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Кабинет Министров сейчас готовит предложения по повышению определенных налогов. Какими будут новые ставки НДС и военного сбора? Не могу сейчас говорить об этих цифрах. Смогу, как только Кабинет Министров их сформирует. Кабмин нам ничего пока не давал, так что пока нечего обсуждать.

Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Это связано с тем, что Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в $5-10 млрд, а также возможные проблемы с реструктуризацией внешнего долга.

Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине

Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.

Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше – 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

  • до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт

  • свыше 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт

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