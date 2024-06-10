Кабмин готовится повысить налоги в Украине

Кабинет Министров Украины готовит предложения по повышению НДС и военного сбора. В настоящее время точные цифры об увеличении налогов неизвестны.

Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в 5-10 млрд долл

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Кабинет Министров сейчас готовит предложения по повышению определенных налогов. Какими будут новые ставки НДС и военного сбора? Не могу сейчас говорить об этих цифрах. Смогу, как только Кабинет Министров их сформирует. Кабмин нам ничего пока не давал, так что пока нечего обсуждать. Даниил Гетманцев Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Это связано с тем, что Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в $5-10 млрд, а также возможные проблемы с реструктуризацией внешнего долга.

Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине

Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.

Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше – 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками: