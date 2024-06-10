Кабмин готовится повысить налоги в Украине

Кабинет Министров Украины готовит предложения по повышению НДС и военного сбора. В настоящее время точные цифры об увеличении налогов неизвестны.
Главные тезисы
- Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в 5-10 млрд долл., что может побуждать к увеличению налогов.
- Дальнейшие детали новых ставок налогов и их влияние на экономику Украины Правительство обнародует в ближайшее время.
- Кроме того, власти повысили тарифы на электроэнергию для украинцев.
- Повышение налогов может иметь разные социально-экономические последствия, поэтому важно следить за дальнейшими решениями правительства.
Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в 5-10 млрд долл
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Это связано с тем, что Минобороны нуждается в дополнительном финансировании в $5-10 млрд, а также возможные проблемы с реструктуризацией внешнего долга.
Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине
Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.
Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше – 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.
Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт
свыше 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-