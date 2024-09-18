Рада підтримала збільшення бюджету на військові потреби

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.

Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" законопроєкт проголосувало 298 депутатів.

Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн, — написав Железняк. Поширити

Що передбачає законопроєкт

За словами народної депутатки Ірини Геращенко, законопроєкт пропонує скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд грн, збільшивши фінансування окремих бюджетних програм на 500,3 млрд грн.

Зокрема, для сектора безпеки й оборони передбачено 495,3 млрд грн. Водночас пропонується скоротити витрати та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Також документ передбачає використання залишків бюджетних коштів на відновлення, будівництво, модернізацію й облаштування, а кошти від підприємств «Україна туристична» та «Український інститут інтелектуальної власності» спрямувати на потреби Головного управління розвідки МО України.