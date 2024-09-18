Рада підтримала збільшення бюджету на військові потреби

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.
Головні тези:
- Рада ухвалила законопроєкт щодо збільшення бюджету на військові потреби на 500 млрд грн.
- Видатки на оборону рекордно зростуть до 3,73 трлн грн у 2024 році.
- Законопроєкт передбачає збільшення фінансування сектору безпеки й оборони на 495,3 млрд грн.
- Скорочення видатків на органи влади та інші напрямки дозволить покрити збільшені оборонні витрати.
- Документ також планує використання залишків бюджетних коштів на відновлення та модернізацію, а також спрямування додаткових надходжень на потреби оборони.
Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" законопроєкт проголосувало 298 депутатів.
Що передбачає законопроєкт
За словами народної депутатки Ірини Геращенко, законопроєкт пропонує скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд грн, збільшивши фінансування окремих бюджетних програм на 500,3 млрд грн.
Зокрема, для сектора безпеки й оборони передбачено 495,3 млрд грн. Водночас пропонується скоротити витрати та надання кредитів на 65,7 млрд грн.
Також документ передбачає використання залишків бюджетних коштів на відновлення, будівництво, модернізацію й облаштування, а кошти від підприємств «Україна туристична» та «Український інститут інтелектуальної власності» спрямувати на потреби Головного управління розвідки МО України.
Покриття оборонних видатків на суму 500 мільярдів планується коштом скорочення фінансування органів влади, витрат на обслуговування та погашення держборгу, а також завдяки додатковим надходженням від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) і податків на пальне та тютюн.
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