Рада ухвалила зміни до бюджету-2025 — хто отримає додаткові кошти

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439-3 про зміни до Державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення невійськових видатків на понад 40 млрд грн.

Рада ухвалила зміни до бюджету-2025

Законопроєкт підтримали 229 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідно до документа, серед основних змін — 25,7 млрд грн на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків та 4,3 млрд грн для збільшення видатків Мінцифри.

Зокрема Міністерству цифрової трансформації виділено 1,4 млрд грн на нову програму закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах, а також 2,8 млрд грн — для фінансування грантів на розвиток виробництва у сфері defense tech.

Крім того, передбачено 4,6 млрд грн на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів — на прифронтових територіях, 3,2 млрд грн — на закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних, рідкісних орфанних захворювань, вірусних гепатитів, гемофілії тощо.

На розбудову мережі військових ліцеїв виділяється 1,5 млрд грн субвенції місцевим бюджетам, а на підтримку ветеранів війни і їхніх родин — 1,2 млрд грн.

Окремо 1 млрд грн перерозподілено на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Ці додаткові видатки збалансовано коштом скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн, з яких 33,6 млрд грн — скорочення обслуговування державного боргу. Також передбачене переспрямування частини податку на прибуток банків із бюджету Києва до загального фонду держбюджету на суму 8 млрд грн.