Ольга Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою — що про неї відомо

19 вересня Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Офісу військового омбудсмена.
Головні тези:
- Ольга Решетилова стала першою в Україні військовою омбудсменкою за указом Президента України Володимира Зеленського.
- Її кар'єра включає співзаснування фонду підтримки української армії та роботу у Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою
Уповноважена Президента з захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою.
Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців. Глава держави подякував народним депутатам за схвалення президентського законопроєкту про військового омбудсмена.
Як додав президент, попереду — запуск роботи інституції, і системної роботи.
Ольга Решетилова у 2014 році співзаснувала один з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.
У 2019 році призначена Кабінетом міністрів України до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Вона є відомою правозахисницею.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-