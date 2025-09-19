Ольга Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою — що про неї відомо
Ольга Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою — що про неї відомо

19 вересня Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Офісу військового омбудсмена.

Головні тези:

  • Ольга Решетилова стала першою в Україні військовою омбудсменкою за указом Президента України Володимира Зеленського.
  • Її кар'єра включає співзаснування фонду підтримки української армії та роботу у Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою

Уповноважена Президента з захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова стане першою в Україні військовою омбудсменкою.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців. Глава держави подякував народним депутатам за схвалення президентського законопроєкту про військового омбудсмена.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон вже підписано і опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював. Указ про створення Офісу військового омбудсмена. Затверджено також положення про роботу цієї інституції. І я призначу Ольгу Решетилову — людину, яку наші воїни добре знають, першим українським військовим омбудсменом.

Як додав президент, попереду — запуск роботи інституції, і системної роботи.

Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії.

Ольга Решетилова у 2014 році співзаснувала один з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

У 2019 році призначена Кабінетом міністрів України до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Вона є відомою правозахисницею.

17 вересня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена. Законом визначено, що військового омбудсмена маж призначати президент терміном на 5 років.

