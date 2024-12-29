Зеленский выбрал кандидатуру военного омбудсмена
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский выбрал кандидатуру военного омбудсмена

Владимир Зеленский
Зеленский
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29 декабря глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что наконец-то создал в Украине институт военного омбудсмена.

Главные тезисы

  • Создание института военного омбудсмена в Украине было реакцией на запрос военных.
  • Главная цель – защита прав воинов и их семей.
  • Зеленский анонсировал новый мощный пакет помощи США для Сил обороны Украины.

Кто такой военный омбудсмен

По словам украинского лидера, прежде всего был запрос от наших защитников о создании особого института военного омбудсмена.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас это действительно объективная потребность, поэтому он принял положительное решение.

Он также добавил, что военный омбудсмен будет защищать права украинских воинов, а также вместе с Министерством обороны и другими звеньями сможет влиять на ситуацию и реально помогать бойцам и их семьям.

Глава государства подчеркнул, что обсудил создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества — много было мнений.

И сейчас подготовлено первое решение — указ о назначении уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы приступить к этой работе и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру — сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал парламент и Кабмин безотлагательно поддержать предложенные новации.

Зеленский анонсировал важное решение со стороны США

Глава государства сообщил, что уже 30 декабря официальный Вашингтон заявит о новом мощном пакете помощи для Сил обороны Украины.

Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны для защиты Украины и должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас, — подчеркнул президент.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз напомнил: "чем более полные поставки от партнеров, тем больше жизней наших ребят можно сохранить".

Кроме того, президент отметил, что его команда делает все возможное, чтобы другие союзники Киева сохраняли поддержку "на необходимом уровне".

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