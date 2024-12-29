Зеленский выбрал кандидатуру военного омбудсмена

Кто такой военный омбудсмен

По словам украинского лидера, прежде всего был запрос от наших защитников о создании особого института военного омбудсмена.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас это действительно объективная потребность, поэтому он принял положительное решение.

Он также добавил, что военный омбудсмен будет защищать права украинских воинов, а также вместе с Министерством обороны и другими звеньями сможет влиять на ситуацию и реально помогать бойцам и их семьям.

Глава государства подчеркнул, что обсудил создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества — много было мнений.

И сейчас подготовлено первое решение — указ о назначении уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы приступить к этой работе и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру — сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал парламент и Кабмин безотлагательно поддержать предложенные новации.

Зеленский анонсировал важное решение со стороны США

Глава государства сообщил, что уже 30 декабря официальный Вашингтон заявит о новом мощном пакете помощи для Сил обороны Украины.

Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны для защиты Украины и должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас, — подчеркнул президент. Поделиться

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз напомнил: "чем более полные поставки от партнеров, тем больше жизней наших ребят можно сохранить".