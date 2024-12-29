Зеленський обрав кандидатуру військового омбудсмена

29 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив, що нарешті створив в Україні інституцію військового омбудсмена.
Головні тези:
- Створення інституції військового омбудсмена в Україні було реакцією на запит військових.
- Головна мета — захист прав воїнів та їхніх родин.
- Зеленський анонсував новий потужний пакет допомоги від США для Сил оборони України.
Хто такий військовий омбудсмен
За словами українського лідера, насамперед був запит від наших захисників щодо створення особливої інституції військового омбудсмена.
Володимир Зеленський наголошує, що наразі це дійсно об’єктивна потреба, тому він ухвалив позитивне рішення.
Він також додав, що військовий омбудсмен буде захищати права український воїнів, а також разом із Міністерством оборони та іншими ланками зможе впливати на ситуацію та реально допомагати бійцям і їхнім родинам.
Глава держави наголосив, що обговорив створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства — багато було поглядів.
На цьому тлі глава держави закликав парламент та Кабмін невідкладно підтримати новації, які будуть запропоновані.
Зеленський анонсував важливе рішення з боку США
Глава держави повідомив, що вже 30 грудня офіційний Вашингтон заявить про новий потужний пакет допомоги для Сил оборони України.
На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре нагадав: "що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців".
Окрім того, президент зазначив, що його команда робить все можливе, щоб інші союзники Києва зберігали підтримку "на необхідному рівні".
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