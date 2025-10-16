Зеленський підписав указ про призначення Ольги Кобилинської Військовою омбудсменкою

Кобилинська (Решетилова) стала Військовою омбудсменкою України

Відповідний указ № 792/2025 оприлюднено на сайті Президента України.

Призначити Кобилинську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом, — йдеться у документі.

Указом № 791/2025, який теж з’явився на сайті глави держави, Кобилинську звільнено з посади Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Як нагадали на сайті Президента, Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першою в історії України військовою омбудсменкою.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії. Володимир Зеленський Президент України

Зазначається, що зараз триває робота зі створення Офісу військового омбудсмена. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

Основний пріоритет зараз — це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них, — зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська). Поширити

Законом запроваджується посада військового омбудсмена, який здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які проходять навчальні або спеціальні збори, членів добровольчих формувань тероборони, іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії, а також поліцейських, які беруть участь у бойових діях під час воєнного стану.