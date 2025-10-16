Зеленський підписав указ про призначення Ольги Кобилинської Військовою омбудсменкою

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) Військовою омбудсменкою.
Головні тези:
- Призначення Ольги Решетилової Військовою омбудсменкою України є важливим кроком у захисті прав військовослужбовців та членів їх сімей.
- Створення Офісу Військового омбудсмена має велике значення для забезпечення відчуття захищеності воїнів у Збройних силах України.
- Посада Військового омбудсмена запроваджує цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців та інших категорій осіб, які служать у різних військових утвореннях.
Кобилинська (Решетилова) стала Військовою омбудсменкою України
Відповідний указ № 792/2025 оприлюднено на сайті Президента України.
Призначити Кобилинську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом, — йдеться у документі.
Указом № 791/2025, який теж з’явився на сайті глави держави, Кобилинську звільнено з посади Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.
Як нагадали на сайті Президента, Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першою в історії України військовою омбудсменкою.
Зазначається, що зараз триває робота зі створення Офісу військового омбудсмена. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.
Законом запроваджується посада військового омбудсмена, який здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які проходять навчальні або спеціальні збори, членів добровольчих формувань тероборони, іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії, а також поліцейських, які беруть участь у бойових діях під час воєнного стану.
Військового омбудсмена призначатиме Президент України строком на п’ять років, з правом обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.
