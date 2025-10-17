Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Білому домі — перші подробиці
Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Білому домі — перші подробиці

Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, де очікуються обговорення можливих шляхів завершення російської війни та закупівель американської зброї.

Головні тези:

  • Зустріч між Зеленським і Трампом в Білому домі призначена для обговорення можливих способів завершення війни РФ проти України та закупівлі американської зброї.
  • Лідери проводять розмову за офіційним двостороннім ланчем, де обговорюють питання мирного процесу у відносинах з Росією.
  • Трамп планує також зустрітися з російським президентом Путіним у найближчі тижні, що може відкрити нові можливості для врегулювання конфлікту.

Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі

Глава Української держави прибув до резиденції американського лідера. Його зустрів особисто Дональд Трамп, провівши українського гостя в будівлю.

Президента України супроводжує українська делегація.

Відповідно до плану, оприлюдненому напередодні Білим домом, лідери проведуть розмову за офіційним двостороннім ланчем. Це не нова практика зустрічей на найвищому рівні в Вашингтоні – так, зокрема, Дональд Трамп спілкувався цього тижня з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Тоді за столом були присутні представники делегацій обох країн.

Після зустрічі з українським лідером Президент США планує вилетіти до власної резиденції у Флориді в Палм Біч.

Очікується, що сторони обговорять можливості для мирного процесу щодо припинення російської війни, постачання нових систем озброєнь в Україну та повʼязані питання.

Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським очільником Путіним, яку він назвав «продуктивною». Він також заявив, що впродовж двох тижнів планує зустрітися з Путіним в Угорщині.

Очікується, що лідери розмовлятимуть у двосторонньому форматі певний час. Після цього Президент України планує зустрітися з журналістами в Вашингтоні та відповісти на запитання.

