Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Білому домі — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, де очікуються обговорення можливих шляхів завершення російської війни та закупівель американської зброї.

Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі

Глава Української держави прибув до резиденції американського лідера. Його зустрів особисто Дональд Трамп, провівши українського гостя в будівлю.

Президента України супроводжує українська делегація.

Відповідно до плану, оприлюдненому напередодні Білим домом, лідери проведуть розмову за офіційним двостороннім ланчем. Це не нова практика зустрічей на найвищому рівні в Вашингтоні – так, зокрема, Дональд Трамп спілкувався цього тижня з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Тоді за столом були присутні представники делегацій обох країн.

Після зустрічі з українським лідером Президент США планує вилетіти до власної резиденції у Флориді в Палм Біч.

Очікується, що сторони обговорять можливості для мирного процесу щодо припинення російської війни, постачання нових систем озброєнь в Україну та повʼязані питання.

Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським очільником Путіним, яку він назвав «продуктивною». Він також заявив, що впродовж двох тижнів планує зустрітися з Путіним в Угорщині.