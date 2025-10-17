ППО і "Томагавки". Зеленський розкрив деталі закритих переговорів із Трампом
ППО і "Томагавки". Зеленський розкрив деталі закритих переговорів із Трампом

Офіс Президента України
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали питання далекобійної зброї. Але публічно про це говорити не будуть.

Головні тези:

  • Президенти Зеленський та Трамп обговорювали питання далекобійної зброї, однак деталі цих переговорів залишаються конфіденційними.
  • Зеленський підтвердив обговорення питання томагавків та ППО з Трампом, вказавши на необхідність співпраці у цих напрямках.
  • Президент України висловив довіру до США та Трампа у питанні зупинення війни на сході країни, підкресливши складність територіальних питань з РФ.

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом у Білому домі

Ми говорили про далекобійну зброю, але ми вирішили, що ми не будемо говорити про це. США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це, — сказав президент.

Зеленський підтвердив, що питання "Томагавків" обговорювалося.

Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський також сказав, що обговорив з Трампом питання ППО.

Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати, повідомив він.

Також Зеленський заявив, що Україна довіряє США та Трампу, бо він хоче покласти кінець цій війні.

Питання територій — дуже чутливе, найскладніше. РФ хотіла окупувати всю Україну. Ми маємо зупинити війну на нинішній лінії фронту, а вже потім говорити далі про все інше.

