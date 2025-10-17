ППО і "Томагавки". Зеленський розкрив деталі закритих переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали питання далекобійної зброї. Але публічно про це говорити не будуть.
Головні тези:
- Президенти Зеленський та Трамп обговорювали питання далекобійної зброї, однак деталі цих переговорів залишаються конфіденційними.
- Зеленський підтвердив обговорення питання томагавків та ППО з Трампом, вказавши на необхідність співпраці у цих напрямках.
- Президент України висловив довіру до США та Трампа у питанні зупинення війни на сході країни, підкресливши складність територіальних питань з РФ.
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом у Білому домі
Ми говорили про далекобійну зброю, але ми вирішили, що ми не будемо говорити про це. США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це, — сказав президент.
Зеленський підтвердив, що питання "Томагавків" обговорювалося.
Зеленський також сказав, що обговорив з Трампом питання ППО.
Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати, повідомив він.
Також Зеленський заявив, що Україна довіряє США та Трампу, бо він хоче покласти кінець цій війні.
