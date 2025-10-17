ППО і "Томагавки". Зеленський розкрив деталі закритих переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали питання далекобійної зброї. Але публічно про це говорити не будуть.

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом у Білому домі

Ми говорили про далекобійну зброю, але ми вирішили, що ми не будемо говорити про це. США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це, — сказав президент.

Зеленський підтвердив, що питання "Томагавків" обговорювалося.

Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також сказав, що обговорив з Трампом питання ППО.

Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати, повідомив він.

Також Зеленський заявив, що Україна довіряє США та Трампу, бо він хоче покласти кінець цій війні.