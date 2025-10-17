ПВО и "Томагавки". Зеленский раскрыл детали закрытых переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопросы дальнобойного оружия. Но публично об этом говорить не будут.
Главные тезисы
- Президенты Украины и США, Зеленский и Трамп, обсуждали вопросы дальнобойного оружия, включая “Томагавки” и ПВО.
- Детали переговоров остались конфиденциальными, однако Зеленский выразил доверие американской стороне и подчеркнул необходимость сотрудничества в этих направлениях.
- Зеленский подтвердил, что Трампу известна важность “Томагавков” для Украины и призвал к работе над этим вопросом.
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Белом доме
Мы говорили о дальнобойном оружии, но решили, что мы не будем говорить об этом. США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответа, — сказал президент.
Зеленский подтвердил, что вопрос "Томагавков" обсуждался.
Зеленский также сказал, что обсудил с Трампом вопрос ПВО.
Позитивный сигнал состоит в том, что мы будем работать, сообщил он.
Также Зеленский заявил, что Украина доверяет США и Трампу, потому что он хочет положить конец этой войне.
