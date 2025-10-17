ПВО и "Томагавки". Зеленский раскрыл детали закрытых переговоров с Трампом
ПВО и "Томагавки". Зеленский раскрыл детали закрытых переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопросы дальнобойного оружия. Но публично об этом говорить не будут.

Главные тезисы

  • Президенты Украины и США, Зеленский и Трамп, обсуждали вопросы дальнобойного оружия, включая “Томагавки” и ПВО.
  • Детали переговоров остались конфиденциальными, однако Зеленский выразил доверие американской стороне и подчеркнул необходимость сотрудничества в этих направлениях.
  • Зеленский подтвердил, что Трампу известна важность “Томагавков” для Украины и призвал к работе над этим вопросом.

Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Белом доме

Мы говорили о дальнобойном оружии, но решили, что мы не будем говорить об этом. США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответа, — сказал президент.

Зеленский подтвердил, что вопрос "Томагавков" обсуждался.

Трамп должен понимать, что Томагавки нам тоже нужны. Никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим. Я не могу поделиться деталями, можете задать эти вопросы американской стороне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также сказал, что обсудил с Трампом вопрос ПВО.

Позитивный сигнал состоит в том, что мы будем работать, сообщил он.

Также Зеленский заявил, что Украина доверяет США и Трампу, потому что он хочет положить конец этой войне.

Вопрос территорий очень чувствительный, самый сложный. РФ хотела оккупировать всю Украину Мы должны остановить войну на нынешней линии фронта, а потом потом говорить дальше обо всем остальном.

