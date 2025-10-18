"Трамп был жестким". О чем на самом деле говорили президенты Украины и США
"Трамп был жестким". О чем на самом деле говорили президенты Украины и США

Источник:  Axios

Согласно данным Axios и CNN, президент США Дональд Трамп провел в Белом доме напряженную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент США заявил своему визаву, что пока не планирует предоставлять ВСУ ракеты Tomahawk, поскольку считает приоритетом дипломатию.

Главные тезисы

  • Трамп снова изменил свою позицию после разговора с Путиным.
  • Он считает, что он может завершить войну без нового этапа эскалации.

Украинский лидер рассчитывал услышать обещания по поводу новых вооружений для ВСУ.

Однако проблема заключалась в том, что Трамп снова сменил позицию после своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Белого дома заявил Зеленскому, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление Tomahawk может ее подорвать.

По словам инсайдеров СМИ, встреча "была нелегкой".

Никто не кричал, но Трамп был жестким. Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторых моментах она приобрела несколько эмоциональный характер, — пишет издание Axios.

Что также важно понимать, переговоры внезапно закончились через 2,5 часа.

Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе, — заявил президент США, имея в виду свою предстоящую встречу с Путиным.

Еще один инсайдер сообщил: у Трампа сложилось ложное впечатление, что Украина стремится к эскалации и продолжению войны.

Правда в том, что Зеленский просто хочет получить больше оружия для защиты мирного населения и территорий своей страны.

