"Трамп был жестким". О чем на самом деле говорили президенты Украины и США

Согласно данным Axios и CNN, президент США Дональд Трамп провел в Белом доме напряженную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент США заявил своему визаву, что пока не планирует предоставлять ВСУ ракеты Tomahawk, поскольку считает приоритетом дипломатию.
Главные тезисы
- Трамп снова изменил свою позицию после разговора с Путиным.
- Он считает, что он может завершить войну без нового этапа эскалации.
Переговоры Зеленского и Трампа — новые подробности
Украинский лидер рассчитывал услышать обещания по поводу новых вооружений для ВСУ.
Однако проблема заключалась в том, что Трамп снова сменил позицию после своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Глава Белого дома заявил Зеленскому, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление Tomahawk может ее подорвать.
По словам инсайдеров СМИ, встреча "была нелегкой".
Что также важно понимать, переговоры внезапно закончились через 2,5 часа.
Еще один инсайдер сообщил: у Трампа сложилось ложное впечатление, что Украина стремится к эскалации и продолжению войны.
Правда в том, что Зеленский просто хочет получить больше оружия для защиты мирного населения и территорий своей страны.
