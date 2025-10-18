"Время пришло". Трамп обратился к Зеленскому и Путину

Американский лидер Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина наконец подписать мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Главные тезисы
- Трамп считает, что только история решит, кто победил в войне России против Украины.
- Зеленский поддержал призыв и позицию президента США.
Трамп хочет немедленного завершения войны
По словам главы Белого дома, встреча с Владимиром Зеленским была очень "интересной и сердечной".
Как отметил американский лидер, он больше не хочет слышать ни о большом количестве смертей, ни о колоссальных и нерациональных расходах денег.
Дональд Трампа традиционно повторил, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом.
Владимир Зеленский уже поддержал призыв своего американского коллеги:
Позиция российского диктатора Владимира Путина на этот счет пока неизвестна.
