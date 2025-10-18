"Время пришло". Трамп обратился к Зеленскому и Путину
"Время пришло". Трамп обратился к Зеленскому и Путину

Donald Trump
Трамп и Зеленский
Американский лидер Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина наконец подписать мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Главные тезисы

  • Трамп считает, что только история решит, кто победил в войне России против Украины.
  • Зеленский поддержал призыв и позицию президента США.

Трамп хочет немедленного завершения войны

По словам главы Белого дома, встреча с Владимиром Зеленским была очень "интересной и сердечной".

Я сказал ему, как и президенту Путину, что время пришло прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно пролито крови, а пределы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил американский лидер, он больше не хочет слышать ни о большом количестве смертей, ни о колоссальных и нерациональных расходах денег.

Дональд Трампа традиционно повторил, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом.

Владимир Зеленский уже поддержал призыв своего американского коллеги:

Мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав — важно это остановить, а затем начать разговор.

Позиция российского диктатора Владимира Путина на этот счет пока неизвестна.

