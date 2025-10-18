"Час настав". Трамп звернувся до Зеленського та Путіна

Американський лідер Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт підписати мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Трамп хоче негайного завершення війни

За словами очільника Білого дому, зустріч з Володимиром Зеленським була дуже "цікавою і сердечною".

Я сказав йому, як і президенту Путіну, що час настав припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Дональд Трамп Президент США

Як зазначив американський лідер, він більше не хоче чути ні про велику кількість смертей, ні про колосальні та нераціональні витрати грошей.

Дональд Трампа традиційно повторив, що ця війна ніколи б не почалась, якби він був президентом.

Володимир Зеленський уже підтримав заклик свого американського колеги:

Ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову. Поширити

Позиція російського диктатора Володимира Путіна з цього приводу наразі невідома.