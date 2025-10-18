"Час настав". Трамп звернувся до Зеленського та Путіна

Американський лідер Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт підписати мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Головні тези:
- Трамп вважає, що лише історія вирішить, хто переміг у війні Росії проти України.
- Зеленський підтримав заклик та позицію президента США.
Трамп хоче негайного завершення війни
За словами очільника Білого дому, зустріч з Володимиром Зеленським була дуже "цікавою і сердечною".
Як зазначив американський лідер, він більше не хоче чути ні про велику кількість смертей, ні про колосальні та нераціональні витрати грошей.
Дональд Трампа традиційно повторив, що ця війна ніколи б не почалась, якби він був президентом.
Володимир Зеленський уже підтримав заклик свого американського колеги:
Позиція російського диктатора Володимира Путіна з цього приводу наразі невідома.
