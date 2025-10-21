Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "Шахедов" — видео
Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "Шахедов" — видео

Силы беспилотных систем
ССС отчитываются о результатах своей работы
Читати українською

Силы беспилотных систем официально подтвердили факт уничтожения 1000 российских дронов типа "Шахед". Что важно понимать, ориентировочная стоимость уничтоженных враждебных целей достигает 70 млн. дол.

Главные тезисы

  • Украинские воины спасли тысячи жизней мирных украинцев.
  • Такого поразительного результата достигли операторы 412-го полка Nemesis.

ССС отчитываются о результатах своей работы

Украинские воины обращают внимание на то, что 70 млн долл. — это не бюджет голливудского блокбастера, а цена 1000 "Шахедов", которые больше никогда не доберутся до своих целей.

Каждый из них мог долететь до Парижа, Лондона или Женевы. Вместе они заняли бы площадь, как два футбольных поля, — объясняют Силы беспилотных систем.

Кроме того, указано, что за эти средства страна-агрессорка могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям.

Воины ССС также отметили: если разместить тысячу "Шахедов" в один ряд, то образуется цепь протяженностью 3,5 км.

... эта 3,5-километровая цепь была превращена в металлолом операторами 412-го полка Nemesis, — отмечают в Силах беспилотных систем.

Детальнее о том, что означает эта цифра для Украины и сколько стоит террор для агрессора, показано в видео:

ВСУ

