Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "Шахедов" — видео

ССС отчитываются о результатах своей работы

Украинские воины обращают внимание на то, что 70 млн долл. — это не бюджет голливудского блокбастера, а цена 1000 "Шахедов", которые больше никогда не доберутся до своих целей.

Каждый из них мог долететь до Парижа, Лондона или Женевы. Вместе они заняли бы площадь, как два футбольных поля, — объясняют Силы беспилотных систем. Поделиться

Кроме того, указано, что за эти средства страна-агрессорка могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям.

Воины ССС также отметили: если разместить тысячу "Шахедов" в один ряд, то образуется цепь протяженностью 3,5 км.

... эта 3,5-километровая цепь была превращена в металлолом операторами 412-го полка Nemesis, — отмечают в Силах беспилотных систем. Поделиться

Детальнее о том, что означает эта цифра для Украины и сколько стоит террор для агрессора, показано в видео: