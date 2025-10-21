Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "Шахедов" — видео

Силы беспилотных систем официально подтвердили факт уничтожения 1000 российских дронов типа "Шахед". Что важно понимать, ориентировочная стоимость уничтоженных враждебных целей достигает 70 млн. дол.
Главные тезисы
- Украинские воины спасли тысячи жизней мирных украинцев.
- Такого поразительного результата достигли операторы 412-го полка Nemesis.
ССС отчитываются о результатах своей работы
Украинские воины обращают внимание на то, что 70 млн долл. — это не бюджет голливудского блокбастера, а цена 1000 "Шахедов", которые больше никогда не доберутся до своих целей.
Кроме того, указано, что за эти средства страна-агрессорка могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям.
Воины ССС также отметили: если разместить тысячу "Шахедов" в один ряд, то образуется цепь протяженностью 3,5 км.
Детальнее о том, что означает эта цифра для Украины и сколько стоит террор для агрессора, показано в видео:
