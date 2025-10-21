Чернигов накрыл тотальный блекаут в результате атак России
Категория
Украина
Дата публикации

Чернигов накрыл тотальный блекаут в результате атак России

Чернигов погрузился в блекаут
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Чернигов – областной центр Черниговской области – остался без электроэнергии из-за постоянных ударов со стороны страны-агрессорки России. Местные власти перевели критическую инфраструктуру на работу от альтернативных источников питания. Местных жителей призывают делать запасы воды.

Главные тезисы

  • 19 октября россияне ударили по энергетическому объекту на территории Корюковского района Черниговщины, 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
  • Утром будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города.

Чернигов погрузился в блекаут

С заявлением по этому поводу выступил КП "Черниговводоканал".

Утром 21 октября коммунальное предприятие объявило о критической ситуации, которая сложилась в результате полного обесточивания города.

Дорогие жители города Чернигова! Ситуацию вы видите сами — объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город. Сегодня, 21 октября, с 5:30 работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания.

КП "Черниговводоканал" отмечает, что работники коммунального предприятия делают все возможное, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов.

Просим заблаговременно делать запасы воды, — призывали они.

Кроме того, предприятие также анонсировало, что утром будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города, о чем будет сообщено дополнительно.

В течение ночи 20-21 октября российские оккупанты осуществляли атаку на Украину 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Атаки украинских дронов рекордно обрушили экспорт нефтепродуктов РФ
нефть
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КАБами Харьков — 9 пострадавших
Игорь Терехов
Последствия атаки РФ на Харьков - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 58 целей во время комбинированного удара со стороны РФ
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?