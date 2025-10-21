Чернигов накрыл тотальный блекаут в результате атак России

Чернигов – областной центр Черниговской области – остался без электроэнергии из-за постоянных ударов со стороны страны-агрессорки России. Местные власти перевели критическую инфраструктуру на работу от альтернативных источников питания. Местных жителей призывают делать запасы воды.
Главные тезисы
- 19 октября россияне ударили по энергетическому объекту на территории Корюковского района Черниговщины, 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
- Утром будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города.
Чернигов погрузился в блекаут
С заявлением по этому поводу выступил КП "Черниговводоканал".
Утром 21 октября коммунальное предприятие объявило о критической ситуации, которая сложилась в результате полного обесточивания города.
КП "Черниговводоканал" отмечает, что работники коммунального предприятия делают все возможное, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов.
Кроме того, предприятие также анонсировало, что утром будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города, о чем будет сообщено дополнительно.
В течение ночи 20-21 октября российские оккупанты осуществляли атаку на Украину 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
