Чернигов накрыл тотальный блекаут в результате атак России

Чернигов – областной центр Черниговской области – остался без электроэнергии из-за постоянных ударов со стороны страны-агрессорки России. Местные власти перевели критическую инфраструктуру на работу от альтернативных источников питания. Местных жителей призывают делать запасы воды.

Чернигов погрузился в блекаут

С заявлением по этому поводу выступил КП "Черниговводоканал".

Утром 21 октября коммунальное предприятие объявило о критической ситуации, которая сложилась в результате полного обесточивания города.

Дорогие жители города Чернигова! Ситуацию вы видите сами — объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город. Сегодня, 21 октября, с 5:30 работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания. Поделиться

КП "Черниговводоканал" отмечает, что работники коммунального предприятия делают все возможное, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов.

Просим заблаговременно делать запасы воды, — призывали они. Поделиться

Кроме того, предприятие также анонсировало, что утром будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города, о чем будет сообщено дополнительно.