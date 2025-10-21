ПВО обезвредила 58 целей во время комбинированного удара со стороны РФ
Украина
ПВО обезвредила 58 целей во время комбинированного удара со стороны РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ
В течение ночи 20-21 октября страна-агрессорка Россия осуществляла атаку на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.

Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

В этот раз дроны и ракеты летели из направлений Брянской, Курской областей, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 70 из дронов — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что произошло попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

