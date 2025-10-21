ПВО обезвредила 58 целей во время комбинированного удара со стороны РФ

В течение ночи 20-21 октября страна-агрессорка Россия осуществляла атаку на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.
Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ
В этот раз дроны и ракеты летели из направлений Брянской, Курской областей, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, около 70 из дронов — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что произошло попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-