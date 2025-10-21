РФ атаковала КАБами Харьков — 9 пострадавших

В ночь 21 октября российские захватчики продолжали терроризировать Харьков — на этот раз управляемыми авиабомбами (КАБы). Согласно последним данным, пострадали девять человек. Также под удар врага попали, по меньшей мере, 15 домов в Индустриальном районе.

Последствия атаки РФ на Харьков — что известно

Об актуальной ситуации в городе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков атакован вражескими КАБ — в городе раздались взрывы. Предварительно — Индустриальный район. Подробности уточняем. Игорь Терехов Городской голова Харькова

Мэр официально подтвердил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере девять мирных жителей.

Кроме того, указано, что российские бомбы повредили 15 частных домов.

Впоследствии стало известно про еще один удар врага, под который попал Немышлянский район города.

Подробности относительно последствий этого попадания уточняются.

Также сообщается, что Черниговская область этой ночью попала под массированный удар армии РФ — россияне повредили объект теплоснабжения и энергетический объект, часть региона осталась без электроснабжения.

Более того, указано, что сам Чернигов полностью остался без электроэнергии.

Критическая инфраструктура переведена на работу от альтернативных источников питания. Людей призывают делать запасы воды.