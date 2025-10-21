РФ атакувала КАБами Харків — 9 потерпілих

Протягом ночі 21 жовтня російські загарбники продовжували тероризувати Харків — цього разу керованими авіабомбами (КАБи). Згідно з останніми даними, постраждали дев'ятеро людей. Також під удар ворога потрапили щонайменше 15 будинків в Індустріальному районі.

Наслідки атаки РФ на Харків — що відомо

Про актуальну ситуацію в місті розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Харків атакований ворожими КАБʼами — у місті пролунали вибухи. Попередньо — Індустріальний район. Деталі уточнюємо. Ігор Терехов Міський голова Харкова

Мер офіційно підтвердив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше дев'ятеро мирних мешканців.

Окрім того, вказано, що російські бомби пошкодили 15 приватних будинків.

Згодом стало відомо про ще один удар ворога, під який потрапив Немишлянський район міста.

Станом на зараз подробиці щодо наслідків цього влучання уточнюються.

Також повідомляється, що Чернігівська область цієї ночі потрапила під масований удар армії РФ — росіяни пошкодили об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.

Ба більше, вказано, що сам Чернігів повністю залишився без електроенергії.

Критична інфраструктура переведена на роботу від альтернативних джерел живлення. Людей закликають робити запаси води.