Німеччина надасть Україні додаткову військову допомогу на суму понад 2 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що Берлін виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 мільярди євро.
Головні тези:
- Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро для підтримки в умовах війни.
- Пакет допомоги міститиме системи протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи та багато іншого.
- Німеччина також розпочне проєкт модернізації озброєння, переданого Україні, для підвищення ефективності його використання в умовах війни.
Україна отримає новий пакет допомоги від Німеччини
Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро, — сказав Пісторіус.
За його словами, підтримка міститиме:
системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot,
радіолокаційні комплекси,
артилерійські системи з високоточною зброєю,
ракети та боєприпаси.
Крім того, Німеччина планує передати дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.
Пісторіус наголосив, що Німеччина також розпочне проєкт модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, для продовження терміну його експлуатації та адаптації до умов війни.
Він додав, що після засідання планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини.
