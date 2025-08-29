Франція та Німеччина пообіцяли надати Україні додаткові системи ППО
Франція та Німеччина пообіцяли надати Україні додаткові системи ППО

Макрон
Джерело:  The Guardian

Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони та тісніше працюватимуть у сфері безпеки.

Головні тези:

  • Франція та Німеччина зобов'язались посилити протиповітряну оборону України після зустрічі на 25-й франко-німецькій Раді міністрів в Тулоні.
  • Угода передбачає початок стратегічного діалогу щодо ядерного стримування та плідної співпраці у полях безпеки та оборони.
  • Німеччина анонсувала передачу Україні двох комплексів Patriot, які будуть передані поетапно впродовж кількох місяців.

Франція та ФРН нададуть Україні додаткові системи ППО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зробили заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.

Спільна заява містить зобов'язання розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв'язку політики безпеки двох країн.

Щодо України міститься зобов'язання надати більше систем протиповітряної оборони.

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону.

Також зазначається, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою війну агресії проти України".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

