Франція та Німеччина пообіцяли надати Україні додаткові системи ППО

Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони та тісніше працюватимуть у сфері безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зробили заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.

Спільна заява містить зобов'язання розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв'язку політики безпеки двох країн.

Щодо України міститься зобов'язання надати більше систем протиповітряної оборони.

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону.

Також зазначається, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою війну агресії проти України".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.