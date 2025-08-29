Франция и Германия пообещали предоставить Украине дополнительные системы ПВО

Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.

Франция и ФРГ предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-го франко-германского Совета министров в Тулоне.

Совместное заявление содержит обязательство начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.

В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.

Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону.

Также отмечается, что "несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не намеревается прекратить свою войну агрессии против Украины".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot на средства союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при быстрой замене оборудования.