Ініціатива PURL. Німеччина профінансує новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оплатить пакет військової допомоги України на суму 500 млн дол у межах ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб для України» (PURL).

Німеччина профінансує новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина 13 серпня оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів на суму 500 млн дол для України, що постачаються зі Сполучених Штатів, в межах нової ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL).

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет. Марк Рютте Генсек НАТО

Нагадаємо, 14 липня президент СЩА Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про досягнення угоди щодо закупівлі країнами Альянсу американської зброї. Домовленість передбачає передачу Україні військової допомоги на мільярди доларів США.

Ініціатива PURL — це новий механізм, зосереджений на постачанні Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив 4 серпня, що Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, до якого увійшли комплектуючі та ракети до американської системи протиповітряної оборони Patriot.